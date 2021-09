Guido Maria Kretschmer & Daniela Büchner: Mobbing-Attacke hinter den "Shopping Queen"-Kulissen

Sie hat den Sieg errungen, doch eine strahlende Gewinnerin ist Joelina nicht. Was sie nach Ausstrahlung der „Shopping Queen“-Folge, an der sie teilgenommen hatte, über sich ergehen lassen musste, muss der jungen Frau bittere Tränen in die Augen getrieben haben: Zuschauer fielen im Netz regelrecht über die Tochter von Danni Büchner her. Weil sie als Begleitung ihre TV-bekannte Mama mitbrachte, witterten einige Manipulation: „Was will denn die Dicke da? Das ist doch Schiebung“, war auf der Instagram-Seite der Show zu lesen. Oder: „Die ist ja genauso dumm wie ihre unsympathische Mutter!“ Der Hass nahm solche Ausmaße an, dass sich der Sender gezwungen sah, die Kommentar-Funktion kurzfristig auszuschalten.