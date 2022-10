GZSZ: Baby-Glück! Toni ist Mama geworden!

Auf Instagram teilt der "GZSZ"-Star nun eine Reihe von Bildern von ihrem Krankenhausaufenthalt in den letzten Tagen. Neben Fotos aus der Klinik und Olivia beim Essen sind auch die ersten Fotos ihres Nachwuchses zu sehen. "Herzlich Willkommen, kleiner Rotschopf! Ob seine Haare wohl die Farbe behalten?", schreibt die frischgebackene Mama dazu.

Ihre Follower und Fans freuen sich fast so sehr wie Olivia selbst: In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche. Wir schließen uns da gleich mal an: Herzlichen Glückwunsch, liebe Olivia!