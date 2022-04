GZSZ: Dramatischer Ausstieg! Stirbt Miriam den Serientod?

Gegenüber RTL verrät Schauspielerin Sara Fuchs: "Ich kann schon so viel sagen: Miriams Abschied sorgt für den dramatischen und spannenden Krimi-Strang im Spielfilm. Kann Gerner die Wahrheit ans Licht bringen?"

Die hochdramatischen Szenen gibt es in den GZSZ-Folgen vom 27. und 28. April um 19.40 bei RTL zu sehen. Am 12. Mai folgt die Jubiläums-Folge in Spielfilm-Länge, in der der Krimi zwischen Gerner und Linostrami seinen Abschluss finden wird.

