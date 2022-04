Michelle Hunziker: Jetzt macht ihr Tochter Aurora das Leben zur Hölle

Bereits als Minderjährige, so sagt sie, habe sie regelmäßig getrunken. Mit nur 17 Jahren musste sie wegen einer Alkoholvergiftung medizinisch behandelt werden. Der schlimme Suff-Exzess hatte sie sogar kurzzeitig in Lebensgefahr gebracht. "Ich muss sagen, dass ich sehr krank war und sie mich in einem Krankenwagen wegbrachten", erinnerte sie sich. "Da ich noch minderjährig war, brachten sie mich in die Kinderklinik." Ein direkt gutes Licht auf die Erziehungsmethoden ihrer Mama wirft das nicht gerade. Dass Aurora solche Dinge ausgerechnet ausplaudert, während Michelle mit ihrem künftigen Ex-Mann Tomaso das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder Sole und Celeste regelt, dürfte ziemlich ungünstig sein. Doch damit nicht genug! Bereits in den letzten Wochen brachte Aurora Michelle immer wieder in Verlegenheit. Sie verriet sogar in der neuen TV-Show der Mama, dass Michelle eine Brust-OP hatte. Aurora frech: "Ich habe nie verstanden, warum du das nicht öffentlich gesagt hast! Es ist total normal, eine Brust-OP zu haben, nachdem man drei Kinder auf die Welt gebracht hat …" Michelle spielte die peinliche Szene gekonnt herunter und lachte: "Du bist gemein!" Half aber nichts, danach stand die OP, die sie immer geheim halten wollte, in den Schlagzeilen.

Selbst in Michelles Liebesleben mischt sich Aurora öffentlich ein: Sie sprach über die Trennung von Tomaso und offenbarte, dass das Paar sich zuletzt nur noch gestritten hatte. Auch zu den Gerüchten über ein vermeintliches Liebescomeback mit ihrem leiblichen Vater Eros Ramazzotti äußerte sie sich: "Ich hoffe, sie kommen nicht wieder zusammen", erklärt die Influencerin klipp und klar. "Ich erinnere mich nicht einmal an Mama und Papa als Paar …"

Warum Aurora ausgerechnet in dieser Situation immer weiter Öl ins Feuer gießt? Unklar. Vielleicht ist es eine späte Rache für die angeblichen Leidensjahre ihrer Kindheit im Schatten ihrer berühmten Mutter …