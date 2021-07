GZSZ: Prügel-Skandal um Moritz! Die Fans sind schockiert

Die Geschichte regt viele Zuschauer zum Nachdenken an. Schließlich ist es auch im echten Leben keine Seltenheit, dass Männer und Frauen wegen ihrer sexuellen Orientierung gedemütigt werden. "Abartig, dass es tatsächlich so viele Menschen gibt, die immer noch was gegen Schwule etc haben. Echt unfassbar", schimpft ein Fan der Serie auf Instagram.