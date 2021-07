GZSZ: Insider packt aus! Diese knallharte Regel gilt am Set

Sogar vor Kameras hat sich der Schauspieler mal tätowieren. "Es gab mal eine Szene, in der habe ich mir drei Sterne auf den Rücken live tätowieren lassen. Das haben wir wirklich dann aufgenommen und bei GZSZ eingebaut. Das ist zwölf Jahre her", so Felix von Jascheroff.

