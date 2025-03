GZSZ-Hammer: Oscar-Star Conan O'Brien stand für die Serie vor der Kamera

2016 spielte der US-amerikanische Moderator tatsächlich eine kleine Rolle in der RTL-Daily. Damals war O'Brien noch nicht der legendäre Late-Night-Talker, den Millionen von Fans weltweit kennen. Sein Auftritt bei GZSZ bleibt bis heute eine kuriose Randnotiz in seiner beeindruckenden Karriere. Doch er hatte damals offenbar eine Mege Spaß. "Die Schauspieler hier sind total nett, außerordentlich hübsch und talentiert", verriet er bei den Dreharbeiten. Aber auch die GSZS-Stars waren happy über den Gastauftritt. "Ist das nicht verrückt? Ich finde es so toll, dass er hier ist", jubelte beispielsweise Ulrike Frank alias Katrin Flemming.