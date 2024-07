GZSZ-Jan Kittmann: Trennung von Katrin und Tobias! Was bedeutet das für seine Rolle?

Und wie geht es jetzt für Tobias als frischgebackenen Single weiter? "Tobias fällt zum Glück weich. Er hat mit etwas Anlaufschwierigkeiten in Paul einen neuen Freund auf dem Kiez gefunden und zieht in dessen WG mit ein. Beruflich kann er sich auch langsam wieder etablieren, was seinem angeschlagenen Selbstbewusstsein sehr guttut. Tja, und wie es privat für ihn weitergeht, ist auf jeden Fall neu und anders", verrät Jan Kittmann. Tobias war immerhin seit über 15 Jahren nicht mehr Single. "Deshalb denke ich, es ist höchste Zeit, dass er mal zu sich selbst findet und reflektiert, was das mit ihm zu tun hat". Wird es denn danach wieder eine Lovestory geben? In Planung ist offenbar noch nichts, doch Jan Kittmann ist auf jeden Fall gespannt, "was sich unsere Autor:innen für Tobias ausdenken."

Wie es für Tobias weitergeht, erfahrt ihr montags bis freitags um 19.40 Uhr auf RTL oder eine Woche vorab auf RTL+.