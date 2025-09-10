GZSZ-Liebling Daniel Noah feiert Serien-Comeback

Ganz von RTL verabschiedet hat er sich jedoch nicht: Nach Zwischenstationen, unter anderem in der Serie „Das Küstenrevier“, kehrt er nun zurück – diesmal aber zu „Alles was zählt“ (AWZ). Dort übernimmt er ab Folge 4783 die Rolle von Jan Köster, einem Arzt und ehemaligen Studienkollegen von Vanessa Steinkamp (Julia Augustin).