GZSZ-Liebling Daniel Noah feiert Serien-Comeback
Fans von Daniel Noah dürfen sich freuen: Der ehemalige „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Star ist zurück bei RTL – allerdings in einer ganz neuen Rolle.
Vorher bei GZSZ, jetzt zieht es Daniel Noah zu AWZ.
© RTL
Als sich Daniel Noah 2023 von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ verabschiedete, war die Enttäuschung bei vielen Zuschauer:innen groß. Seine Rolle als Sascha Beck, der Freund von Emily (gespielt von Anne Menden), gehörte zu den beliebtesten Charakteren der Serie. Rund ein Jahr lang hatte Noah für GZSZ vor der Kamera gestanden, bevor sein Kapitel in Berlin endete.
Daniel Noah: Von GZSZ zu „Alles was zählt“
Ganz von RTL verabschiedet hat er sich jedoch nicht: Nach Zwischenstationen, unter anderem in der Serie „Das Küstenrevier“, kehrt er nun zurück – diesmal aber zu „Alles was zählt“ (AWZ). Dort übernimmt er ab Folge 4783 die Rolle von Jan Köster, einem Arzt und ehemaligen Studienkollegen von Vanessa Steinkamp (Julia Augustin).
Neuer Charakter sorgt sofort für Wirbel
Seinen Einstand in Essen hat Jan direkt in einer dramatischen Situation: Bei einem medizinischen Notfall leistet er gemeinsam mit Vanessa und Imani (Féréba Koné) erste Hilfe. Während Vanessa sich über das Wiedersehen mit ihrem früheren Kollegen freut, trifft es Imani völlig unvorbereitet – sie verliebt sich auf den ersten Blick.
Schon beim ersten Gespräch nach dem Einsatz knistert es zwischen den beiden. Zwar behauptet Imani später gegenüber Freundin Leyla (Suri Abbassi), dass Jan ohnehin bald zurück nach Boston gehe – doch die Zuschauer wissen: Das stimmt nicht. Daniel Noah bleibt AWZ erhalten und sorgt in den kommenden Wochen für neue Geschichten.
Liebeschaos vorprogrammiert
Die Vorschau deutet bereits eine beginnende Romanze zwischen Jan und Imani an. Doch wie es sich für eine Daily Soap gehört, bleibt es nicht komplikationslos: Imani vermutet bald, dass Jan eine Affäre mit Vanessa haben könnte. Eifersucht, Missverständnisse und Drama sind damit garantiert.
Ob Daniel Noahs Engagement bei „Alles was zählt“ ein langfristiges wird oder wie bei GZSZ zeitlich begrenzt bleibt, ist bislang unklar. RTL hält sich dazu bedeckt. Fest steht aber: Mit seinem Comeback dürfte der Schauspieler für reichlich Spannung in Essen sorgen.