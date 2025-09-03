GZSZ-Star Anne Menden bekommt ein Baby – So lange ist sie noch bei GZSZ zu sehen
GZSZ-Star Anne Menden ist schwanger! Wie lange ist sie noch als Emily bei GZSZ zu sehen ist und wie geht es nach der Babypause weiter?
GZSZ muss bald ohne Anne Menden alias Emily auskommen.
Freudige Nachrichten für alle GZSZ-Fans: Schauspielerin Anne Menden, die seit vielen Jahren die beliebte Rolle der Emily Höfer verkörpert, erwartet ihr erstes Kind! Doch was bedeutet das für die Zukunft ihrer Figur bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"? Wir verraten, wie lange Anne Menden noch bei GZSZ zu sehen sein wird, wann sie eine Babypause macht und was das für die Soap bedeutet.
Drama und Abschiede in GZSZ – gleich mehrere Ausstiege?
In der aktuellen GZSZ-Storyline überschlagen sich die Ereignisse. Vor allem das Drama um Familie Gerner spitzt sich drastisch zu. Nach der Veröffentlichung von Jos (Wolfgang Bahro) Krankenakte und der Beschuldigung von Julian (Onno Buß) herrscht Ausnahmezustand. Der vermeintliche Schuldige Julian wird von seiner eigenen Schwester vor die Tür gesetzt und entscheidet sich für einen schmerzhaften Abschied aus Berlin. Ob dieser endgültig ist, bleibt offen – aber fest steht: Es ist nicht der einzige Abschied, auf den sich die Fans gefasst machen müssen.
Denn neben Julians Weggang steht auch ein temporärer Abschied von Emily (Anne Menden) bevor. In der Folge 8353, die RTL am 9. September ausstrahlt und vorab bei RTL+ verfügbar ist, trifft Emily die Entscheidung, für einen beruflichen Trip nach Singapur Berlin für drei Wochen zu verlassen. Ein emotionaler, aber zeitlich befristeter Abschied – und damit nur ein kurzer Verzicht auf Anne Menden im GZSZ-Kosmos. Doch dabei bleibt es nicht.
Anne Mendens Schwangerschaft: So lange bleibt Emily noch in der Serie
Die große Überraschung folgt fast zeitgleich abseits des Bildschirms: Anne Menden hat ihre Schwangerschaft bekannt gegeben! Damit wird die beliebte Darstellerin und ihr Verlobter Gustav Masurek erstmals Eltern. Für das GZSZ-Publikum stellt sich sofort die brennende Frage: Wie geht es mit Emily weiter und wann verabschiedet sich Anne Menden in die Babypause?
Klar ist: Vorerst nimmt die Schauspielerin nur eine kurze Auszeit im Rahmen ihres beruflichen Trips nach Singapur – Fans müssen also nur etwa drei Wochen auf Emily verzichten. Doch im Herbst steht für Anne Menden eine mehrmonatige Babypause an, wodurch die GZSZ-Familie auf einen ihrer Publikumslieblinge für eine Weile verzichten muss.
Wie lange die Babypause genau dauern wird, hat Anne Menden noch nicht bekannt gegeben. In ihrer Ankündigung machte sie aber deutlich, dass ihr Verlobter Gustav nach einigen Monaten die Rolle des "Vollzeit-Papas" übernehmen wird. "Dann will ich wieder voll für die Dreharbeiten zurück sein", so Anne Menden in einer Mitteilung.
Darauf können sich GZSZ-Fans freuen
Bis zum Herbst wird Anne Menden weiterhin in ihrer Paraderolle zu sehen sein. Ihre nur dreiwöchige Abwesenheit führt die Soap geschickt über einen Story-Trip nach Singapur ein, bevor dann die längere Babypause ansteht. Dank ihrer positiven Einstellung und der Unterstützung ihres Partners ist schon jetzt klar: Die Figur Emily wird nach der Babypause wieder zurückkehren – sehr zur Freude der riesigen GZSZ-Fangemeinde.
