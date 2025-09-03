GZSZ-Star Anne Menden bekommt ein Baby – So lange ist sie noch bei GZSZ zu sehen

In der aktuellen GZSZ-Storyline überschlagen sich die Ereignisse. Vor allem das Drama um Familie Gerner spitzt sich drastisch zu. Nach der Veröffentlichung von Jos (Wolfgang Bahro) Krankenakte und der Beschuldigung von Julian (Onno Buß) herrscht Ausnahmezustand. Der vermeintliche Schuldige Julian wird von seiner eigenen Schwester vor die Tür gesetzt und entscheidet sich für einen schmerzhaften Abschied aus Berlin. Ob dieser endgültig ist, bleibt offen – aber fest steht: Es ist nicht der einzige Abschied, auf den sich die Fans gefasst machen müssen.