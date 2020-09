GZSZ-Maren: Nach Alex' Tod beschließt sie zu gehen

Zuletzt wirkte es so, als würde Maren (Eva Mona Rodekirchen) nach Alex' dramatischem Unfalltod langsam zurück ins Leben finden. Doch unverhofft wird sie nun weit zurückgeworfen...

Eigentlich hatte sie sich endlich dazu durchgerungen, zusammen mit Sohn Jonas (Felix van Deventer) Alex' Zimmer umzugestalten. Doch als die Renovierung näherrückt, übermannt sie plötzlich die Trauer mit voller Wucht. Die Erinnerungen holen sie ein und erschüttern sie so sehr, dass sie eine radikale Entscheidung trifft...

GZSZ: Maren zieht aus

Maren erkennt, dass sie es in ihrer alten Wohnung keine Zukunft für sie geben kann. Also macht sie sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Ein drastischer Schritt, der auch GZSZ für immer verändern wird! Denn bereits seit zehn Jahren leben die Seefelds in der Wohnung, die in der Soap seit 2008 existiert. Wenn Maren nun auszieht, endet damit eine Ära.