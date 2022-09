GZSZ: Nach 10 Jahren - Darum verlässt Eva Mona Rodekirchen wirklich die Serie

Wieso hat sich die Schauspieler aber dazu entschieden, die Soap zu verlassen? Im Interview mit RTL spricht sie nun Klartext: "Die letzten zweieinhalb Jahre waren für uns alle sehr herausfordernd und ich spürte, wie meine Kraft flöten ging. Da ich einen sehr hohen Anspruch an mich und meinen Beruf habe, werde ich erst mal wieder meinen Akku aufladen."

Was sie nach ihrem Ausstieg vor hat? "Ich möchte erst einmal viel mehr Zeit mit meiner Familie und meiner Tochter verbringen", so die Blondine. "Wir haben uns ganz spontan ein Stück Land, einen Schrebergarten mit Laube, gekauft. Darauf freue ich mich total. Der wird gerade auf Vordermann gebracht." Der Abschied von der Serie fiel der 46-Jährigen trotzdem alles andere als leicht: "Ich hatte ja wirklich ein bisschen die Befürchtung, dass meine Texte in der letzten Ausstrahlungswoche untertitelt werden müssen, weil ich Angst hatte, bei den letzten Drehs in Tränen auszubrechen und nix mehr geht. Aber irgendwie habe ich das ganz gut hinbekommen."

Ob es ein Abschied für immer ist? Wer weiß! Da Maren nicht den Serientod stirbt, kann sie in den Kiez zurückkehren. Die Fans würden sich sicher freuen...

