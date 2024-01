GZSZ: Nach Aus für TV-Liebling - Aufstand gegen Sender RTL

"Auch wenn ich gern noch mal 15 Jahre geblieben wäre, kann ich verstehen, dass sich der Cast ändert und die Geschichten der Charaktere irgendwann einmal auserzählt sind", erklärte der Schauspieler, nachdem bekannt wurde, dass er die Daily-Soap verlassen muss. Die Fans sind dagegen stinksauer. "Von all den unnötigen Rollen im Kiez wird ausgerechnet Tuner rausgeschmissen und das nach so langer Zeit", "Der größte Fehler von der Produktion" und "Als langjähriger Fan bin ich zutiefst enttäuscht über die Entscheidung, Tuner gehen zu lassen. Ich appelliere an die Verantwortlichen, diese Entscheidung zu überdenken", schimpfen sie im Netz.