Thomas Drechsel: Er packt über seinen "GZSZ"-Ausstieg aus!

Dementsprechend schwer fällt ihm der endgültige Abschied. "Wahrscheinlich wird es eher Tränen geben. Nach Feiern ist mir weniger zumute. Lasst uns über alte Geschichten reden und mit einem Lächeln nach Hause gehen", so der Schauspieler. Was Thomas am meisten vermissen wird? Die morgendlichen Umarmungen und die Crew!