GZSZ: Nach Hodenkrebserkrankung – ER wird erstmals Papa!

Erfahren haben sie während eines Urlaubes von ihrem Glück: "Louisa hatte am Vorabend einen negativen Test gemacht, also waren wir uns sicher, dass es noch nicht geklappt hat. Neuer Tag, neuer Test: Am nächsten Morgen weckte sie mich, zeigte mir den neuen Test. Positiv – und ich konnte es kaum fassen! Im Halbschlaf realisierte ich es nicht sofort, aber als ich den Test in der Hand hielt und Louisa vor Freude weinte, wusste ich: Es ist wirklich wahr! Ein unbeschreiblicher Moment", erzählt der GZSZ-Schauspieler im Interview mit RTL.

Lennart beschreibt den Moment als "sehr intim" und "romantisch", den sie "einfach nur zu zweit genossen haben".