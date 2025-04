GZSZ: Sofortige Absetzung steht fest!

Für das große Finale ließ es sich GZSZ-Urgestein Wolfgang Bahro nicht nehmen, noch einmal hinter das Mikrofon zu treten. In der letzten Folge sprach er über besonders herausfordernde Szenen und gab tiefe Einblicke in seine Gedankenwelt. Emotional wurde es, als er erklärte, wie sehr ihn die Darstellung von Demenzsymptomen seiner Rolle Jo Gerner belastete – eine Erinnerung an die Erkrankung seines Vaters, die ihn bis heute begleitet.

Auch eine romantische Anekdote teilte Bahro mit den Hörerinnen und Hörern: Bei seiner Verlobung versteckte er den Ring in einer künstlichen Rose, bevor er vor seiner heutigen Frau auf die Knie ging. Seit 24 Jahren ist das Paar verheiratet – ein Happy End, das sich viele auch für das Serienpaar Toni und Erik wünschen, deren Verlobung Anlass für Bahros Rückblick war.