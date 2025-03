Wolfgang Bahro: Schock-Diagnose bei GZSZ! Er erlebt durch Jo Gerner seinen privaten Albtraum

Seit 32 Jahren steht Wolfgang Bahro als Jo Gerner für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera – doch selten ging ihm die Arbeit so an die Substanz wie in den vergangenen Monaten.

Gerners vermeintliche Demenz-Diagnose weckte schreckliche Erinnerungen bei dem TV-Star. "Das ging mir alles sehr nah, weil ich selbst miterlebt habe, wie mein eigener Vater an Demenz erkrankt ist", erinnert sich Bahro, als "Closer" ihn auf der UFA-Party in Berlin trifft.