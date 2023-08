"GZSZ"-Star Daniel Fehlow: Im Familienglück mit seiner Soap-Kollegin

Im Interview mit "RTL" plaudert der Schauspieler nun aus dem Nähkästchen: Daniel und seine Frau Jessica sind stolze Eltern zweier Kinder. Die Alltagshürden, die damit einhergehen, meistert das Paar so gut es geht zusammen. Doch wenn Jessica beruflich mal länger unterwegs ist, übernimmt der Schauspieler auch gerne die Aufgaben als Papa, wie er verrät.

Doch wenn er die Kinder einmal nicht umsorgen muss, liebt es Daniel, in seiner Werkstatt allein und in Ruhe zu tüfteln, bauen, schaffen. Besonders ein Projekt, welches der Soap-Star vor Kurzem ins Leben gerufen hat, liegt ihm besonders am Herzen: Ein Online-Shop namens "Poopeys" für Babypflegeprodukte wie Windeln und Feuchttücher.