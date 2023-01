"GZSZ": Eifersuchts-Drama! Jetzt spricht Susan Sideropoulos' Mann Klartext

Bereits von 2001 bis 2011 verkörperte Susan Sideropoulos die Verena Koch in der Daily Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Nach ihrem Serientod verschwand sie viele Jahre von der Bildfläche, bis sie jetzt, gemeinsam mit ihrem damaligen Schauspielkollegen Daniel Fehlow, der ihren früheren Mann Leon Moreno spielt, im "GZSZ"-Spin-Off "Leon" als Sarah Elsässer zurückkehrte. Nach dem zweiteiligen Spin-Off, kommen die beiden jetzt sogar als Pärchen zurück auf den Kolle-Kiez. Klar also, dass die Schauspieler eine Menge Zeit miteinander verbringen. Was sagt wohl Susans Mann Jakob zu dem Ganzen?

