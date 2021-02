"GZSZ-Star" Daniel H. wurde verhaftet: Untersuchungshaft nach Leichenfund

Der ehemalige GZSZ-Star und "Just Friends"-Bandmitglied Daniel H. war zu seiner Zeit in Berlin eine feste Größe im Hauptstadt-Nachtleben. Von 2000 bis 2015 war er der Betreiber von Restaurants, Bars und Clubs in der Party-Metropole. Dann lernte er seine Liebe Anja kennen, für die er von Berlin nach Basel zog. Wie es schien, kam Daniel in der Schweiz endlich zur Ruhe und interessiert sich mehr für Yoga und Fasten als für wilde Partynächte. So berichtete es zumindest "Bild". Doch jetzt das Erschütternde...