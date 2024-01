"GZSZ"-Star Nina Ensmann: Babygeschlecht enthüllt!

Trotz aller Babyfreude müssen die "GZSZ"-Zuschauer demnächst von ihrem Liebling Abschied nehmen. Doch Nina gibt Entwarnung: "Die 'GZSZ'-Fans müssen nicht lange auf mich verzichten. Im GZSZ-Universum wird es sich wie ein Wimpernschlag anfühlen. Im Sommer 2024 fange ich bereits wieder an, reduziert zu drehen." Was in der Zeit aus ihrer Serienfigur Jessica und ihrem Dr. Love Philip Höfer (Jörn Schlönvoigt, 37) wird? Schließlich sind sich die beiden gerade erst näher gekommen. Steht die Trennung kurz bevor? All das erfahren wir demnächst bei "GZSZ"...

