Nina Ensmann: Baby-Boom bei GZSZ! Auch sie ist schwanger

Die Blondine hatte schon sehr früh das Gefühl, dass sie schwanger sein könnte. Und sie sollte Recht behalten! "Ich habe meinem Mann direkt den positiven Test unter die Nase gehalten und er hat sich total gefreut. Er konnte seinen Augen erst nicht trauen, hat dreimal nachgefragt 'echt jetzt?!' und mich dabei umarmt. Das war total süß", lacht sie. Und nicht nur er konnte dieses Glück kaum fassen. Auch die Familien des Paares waren nach der Verkündung völlig aus dem Häuschen. "Ich habe sie angerufen und nach ihrer Meinung bezüglich eines Videos von mir gefragt, was ich ihnen jeweils parallel geschickt hatte. Als sie das Video öffneten, sahen sie kein Video mit mir, sondern ein Ultraschallvideo. Alle sind ausgerastet vor Freude", verrät Nina.

Die Schauspielerin wird noch einige Wochen für GZSZ drehen, bevor sie sich in die Babypause verabschiedet. Im Sommer 2024 feiert sie dann hoffentlich ihr Comeback. Doch bis dahin freut sie sich vor allem auf eines: "Am meisten freuen wir uns natürlich auf das kleine, neue Leben." Denn die beiden sehen "diesen wundervollen Abschnitt in unserem Leben nicht als Herausforderung, sondern als rundum positives Abenteuer an." Das vielleicht größte Abenteuer ihres Lebens....