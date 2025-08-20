GZSZ-Star Timur Ülker im Krankenhaus – so geht es ihm jetzt

Viele Fans wunderten sich, weil der normalerweise sehr aktive Timur Ülker auf einmal spurlos von Social Media verschwand. Bilder, Storys und Updates blieben aus – ein ungewohntes Verhalten, das die Community alarmierte. Am Sonntag dann die Erklärung: Timur meldete sich selbst per Instagram-Story zurück und schrieb: "Hey Leute, erst mal sorry, dass die letzten Tage kein Content kam beziehungsweise ich mich nicht gemeldet habe",

wobei er im selben Zuge den Grund für sein Schweigen offenbarte: Er befindet sich im Krankenhaus.