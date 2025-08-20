GZSZ-Star Timur Ülker im Krankenhaus – so geht es ihm jetzt
Sorgen um GZSZ-Star Timur Ülker! Er musste ins Krankenhaus. Jetzt gibt es ein Gesundheitsupdate.
Timur Ülker meldet sich mit neuen Nachrichten.
© IMAGO / BOBO
Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) bleibt das Drama selten auf der Leinwand – jetzt sorgt ein echter Schockmoment für große Sorge bei den Fans: Schauspieler Timur Ülker (36), der in der beliebten Daily Soap als Nihat Güney zu sehen ist, liegt im Krankenhaus. Während seine Serienfigur schwere Zeiten durchmacht, scheint es nun auch privat ernst zu sein. Was ist los bei dem Schauspieler?
Funkstille auf Social Media sorgt für Aufmerksamkeit
Viele Fans wunderten sich, weil der normalerweise sehr aktive Timur Ülker auf einmal spurlos von Social Media verschwand. Bilder, Storys und Updates blieben aus – ein ungewohntes Verhalten, das die Community alarmierte. Am Sonntag dann die Erklärung: Timur meldete sich selbst per Instagram-Story zurück und schrieb: "Hey Leute, erst mal sorry, dass die letzten Tage kein Content kam beziehungsweise ich mich nicht gemeldet habe",
wobei er im selben Zuge den Grund für sein Schweigen offenbarte: Er befindet sich im Krankenhaus.
Über die Ursachen und seinen aktuellen Gesundheitszustand sagte Timur nichts. Er versprach jedoch, sich wieder ausführlich zu melden, sobald er aus dem Krankenhaus entlassen wird. Das scheint nun der Fall zu sein.
So geht es Timur Ülker heute
Jetzt hat sich Timur wieder bei seinen Fans gemeldet und ein erleichterndes Update geliefert. "Ihr Lieben, danke für die vielen Genesungswünsche. Ich wurde gecheckt und auf den Kopf gestellt. Mir geht es besser und ich bin überglücklich, ab jetzt wieder zu Hause bei meiner Familie zu sein", teilt er in seiner Insta-Story mit.
Auch seine Verlobte Caroline meldete sich erneut zu Wort und berichtete, dass es Timur wieder besser gehe. Allerdings gibt es nun neuen Grund zur Sorge: Familienhund Avani geht es gar nicht gut. Das Tier hat einen bösartigen Tumor, der nicht operiert werden kann. "Es tut einfach nur so weh, sie so zu sehen", zeigt sich Caro tief traurig.
Timurs Verlobte bleibt optimistisch
Als Timur im Krankenhaus lag, versuchte Caroline noch für gute Laune im Hause Ülker zu sorgen, tobte mit Sohn Ilay durch die Wohnung und zeigte dies bei Instagram. "Ein ganz normaler Morgen im Hause Ülker. Timurs Songs und gute Laune. Gleich fahren wir zu Papa", gab sie sich positiv. Jetzt sind die Sorgen um Timur zwar verschwunden, doch neue hinzugekommen ...
Wie geht es mit Timur Ülker und seiner Rolle Nihat weiter?
In der Serie GZSZ erlebt Nihats Figur aktuell eine harte Phase: Die Trennung von Lilly, gepaart mit ihrer Affäre mit seinem Freund Julian, ist emotional belastend. Bleibt zu hoffen, dass die privaten Herausforderungen von Timur Ülker und seiner Familie schnell überwunden werden und er sowohl im echten Leben als auch in seiner Paraderolle bald wieder voll durchstarten kann.