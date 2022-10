GZSZ: Traurige Trennung! Jetzt verlässt Toni den Kolle-Kiez

Nächste Woche Mittwoch wird die letzte Szene mit Olivia Marei als Toni zu sehen sein. Mit den Worten "Tschüss Zuhause, bis in einem Jahr" verabschiedet sich die Polizeikommissarin von ihrer Berliner WG. Ihr Freund Erik bringt sie noch zum Flughafen, hat sich aber letztendlich dazu entschieden, sein Leben in Berlin nicht aufgeben zu wollen und nicht mit nach New York zu gehen. Ob ihre Liebe die räumliche Trennung überstehen wird?

Mehr dazu sehen wir wohl in einem Jahr, denn Olivia Marei wird nach ihrer Babypause wieder ans "GZSZ"-Set - und damit auch ihre Rolle Toni auf den Kolle-Kiez - zurückkehren.

Die ganze Folge, in der Olivia Marei vorerst das letzte Mal als Toni zu sehen ist, seht ihr am Mittwoch, 26. Oktober um 19:40 Uhr bei RTL und jetzt schon auf RTL+.

