GZSZ: Überraschendes Liebescomeback? Sascha und Emily treffen aufeinander

Daniel erklärt, dass sie Trennung zwischen Emily und Sascha eher unfreiwillig war: "Saschas Schuldgefühle für Mohameds Mord verantwortlich zu sein, waren so groß, dass er nicht anders konnte, als den Mörder seines Ziehvaters in Ägypten zu suchen, obwohl er Emily über alles liebt."

In Paris kommt es dann zum romantischen Wiedersehen und die beiden verbringen sogar sie Nacht zusammen! "Sascha erfährt durch einen Flyer, dass Emily mit ihrer Vleder Bag Kollektion Teil einer Modenschau in Paris ist. Dort treffen sich kurz ihre Blicke während Emily über den Laufsteg geht. Kurz darauf macht sie Sascha in seiner Unterkunft ausfindig", erklärt Daniel. Es fühlt sich an wie früher. Doch ein Anruf unterbricht das große Glück!

Was danach passiert? Dazu schweigt der Darsteller. Doch so viel verrät er dann doch über das große Paris-Special von GZSZ: "In der Geschichte wird deutlich, dass Sascha bereit ist, alles zu opfern, um die Gerechtigkeit für den Mord an seinem Ziehvater wiederherzustellen. Wird die Vernunft oder die Liebe siegen?"