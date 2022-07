Hailey & Justin Bieber: Sie schweben im Baby-Glück

Momentan knutschen die beiden nur ihren Neffen. Doch irgendwann wollen sie auch selber Kinder haben. "Ich glaube, tief in meinem Kopf habe ich immer gedacht, dass ich Kinder bekomme, wenn ich super, super jung bin. Dann bin ich 25 geworden und dachte: ‚ich bin immer noch super, super jung. Jeder denkt immer, erst kommt die Liebe, dann Ehe und dann das Baby. Aber was ist mit all den Dingen, die ich noch erreichen will in meinem Business?", so Hailey einst in einem Interview.

Noch ist es also noch nicht so weit. Auch, weil es Justin aktuell nicht gut geht. Er bekam vor kurzem die Diagnose, dass er unter dem Ramsay-Hunt-Syndrom leidet. Eine Gesichtshälfte des Stars ist gelähmt. Und auch Hailey musste vor Kurzem noch ins Krankenhaus, da sie einen leichten Schlaganfall erlitt. Nun müssen die beiden erstmal fit werden...

