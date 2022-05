Hamilton: Exklusive Einblicke! Das Erfolgsmusical kommt nach Deutschland

Hamilton auf Deutsch? Unbedingt!

Auch die Produzentin Simone Linhof kann es kaum erwarten, Hamilton auf die deutsche Bühne zu holen. "Wir hatten die Herausforderung, das Stück in die deutsche Sprache zu übersetzen", verrät sie uns im New Yorker "Drama Book Shop". Ihr Ziel war es, die Wortspiele und Reime so in die deutsche Sprache zu übertragen, dass dabei die Authentizität nicht verloren geht. Und genau das ist dem Team hervorragend gelungen.

InTouch hat vor Ort die erste Hörprobe von Rapper Sera Finale bekommen, der als Songwriter schon mit Stars wie Udo Lindenberg und Helene Fischer zusammengearbeitet hat. Und um es in den Worten von Lin-Manuel Miranda zu sagen: "Du hast nicht gelebt, bis du ‚Satisfied‘ auf Deutsch gerappt gehört hast!"

