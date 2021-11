Geboren wurde Helene Fischer unter dem echten Namen Jelena Petrowna Fischer 1984 im eisigen Sibirien. Die ersten vier Jahre ihrer Kindheit lebte die Sängerin noch in der russischen Stadt Krasnojarsk. Ihre Vater Peter Fischer arbeitete früher als Sportlehrer, später als medizinischer Bademeister in einem Hotel und ihre Mutter Maria als Ingenieurin an einer Hochschule. 1988 wanderten ihre russlanddeutschen Eltern mit der kleinen Helene und ihrer großen Schwester Erika nach Wöllstein in Rheinland-Pfalz aus. „Ich habe herrliche Kindheitserinnerungen“, schwärmt sie heute häufig von ihrer Jugend. Und dazu gehörte auch schon damals ihre größte Leidenschaft: die Musik! Schon als Kind sang Helene Fischer unermüdlich gemeinsam mit ihrer Schwester Erika. Und wie sagt man so schön: Übung macht den Meister! Gemeinsam aufwachsen können zukünftig auch die Kinder der beiden schwangeren Schwestern. Während Helene Fischer ihr Kind voraussichtlich im Januar 2022 zur Welt bringen wird, liegt der Geburtstermin ihrer Schwester Erika kurz vor Weihnachten. Auch die werdenden Großeltern Maria und Peter Fischer können ihr Glück kaum fassen, gleich zwei Enkelkinder auf einen Schlag zu bekommen.