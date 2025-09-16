Hanka Rackwitz: Nach „Sommerhaus”-Aus - Der wahre Grund dafür!

Offenbar ging der ständige Zoff mit Kandidat Tommy Pedroni (30) Hanka ganz schön an die Leber! Er bezeichnete sie sogar als verrückt! Als Hanka auf ihn zuging, um sich zu vertragen, berührte sie ihn an den Beinen, er fühlte sich bedrängt und wollte Abstand. Und das führte zur nächsten Eskalation! Denn bei der Nominierung wurde plötzlich gelästert, Hanka würde „hier andere betatschen”. Zu viel für die 56-Jährige!