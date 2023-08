Hanna Weig: Fiese Klatsche nach Ehe-Aus mit "GZSZ"-Star Jörn Schlönvoigt!

Hanna Weig teilt mit ihren 165 Tausend "Instagram"-Followern einen großen Teil ihres Lebens. Doch in der letzten Zeit sind die Fans des Models alles andere als begeistert von dem, was sie auf dem Social Media Account der Ex-Freundin von Jörn Schlönvoigt zu sehen bekommen. Denn scheinbar langweilt der Content von Hanna Weig ihre Zuschauer gewaltig. Ein Follower schreibt auf Instagram: "Alte Aufnahme, Bilder mit dem gleichen Outfit und Kette wurden schon am 14. und 16.7. veröffentlicht." Ein anderer macht seinen Gefühlen Luft und schreibt: "Wie langweilig. Immer das Gleiche. Hast du keine Ideen für was Neues?"

Auch das Liebes-Outing mit ihrem Dr. Giovanni Angiolini kam alles andere als gut bei den Fans an! Unter einem Turtel-Video der beiden Frischverliebten schrieb ein Follower: "Bin geschockt. Wusste gar nicht, dass sie einen Neuen hat. Es schien immer alles so perfekt. Ich sag ja, die heutige Generation ist eine Wegwerfgesellschaft." Ein anderer meint: "Trotzdem tut es mir leid für Jörn das sehen zu müssen."

Diese Kommentare dürften Hanna Weig ganz und gar nicht gefallen. Denn eigentlich möchte die Ex von Jörn Schlönvoigt gerade nur ihr neues Liebes-Glück mit ihrem heißen italienischen Arzt genießen. Da ist lästige Kritik durch ihre Follower einfach lästig und störend...