Hanna Weig: Große Sorge um Jörn Schlönvoigts Ex!

Der Grund dafür ist eine starke Gewichtsabnahme. Hanna hatte in den letzten Wochen einfach ziemliches Pech: Erst hatte sie Corona, dann Grippe und in ihrem Ägypten-Urlaub auch noch eine Lebensmittelvergiftung. Die ohnehin schon sehr schlanke Influencerin hat deshalb enorm an Gewicht verloren und fühlt sich überhaupt nicht mehr wohl in ihrer Haut. "Ich fühle mich echt überhaupt nicht mehr wohl", erzählt sie ihren Fans in ihrer Instagram-Story.

Weiter erzählt sie, dass jetzt richtig viel gegessen wird, denn sie will "mindestens fünf Kilo zunehmen", stellt sie klar. Sie fühle sich nämlich besser, wenn sie "mehr Speck und mehr auf den Hüften" hat und postet anschließend ein Bild von einem Topf voll mit Pasta.

