Hans Sigl: Versöhnung & eine neue Liebe für den Bergdoktor

Puh, zum Glück! Bei seinen Worten atmen viele Fans auf. Endlich ist der Dauerzoff mit Martin Grubers On-Off-Freundin Anne vorbei. Doch der smarte Frauenschwarm bleibt natürlich nicht lange allein. In der letzten Staffel trat Karin Bachmeier in Martins Leben. Die hübsche Blondine, gespielt von der Wienerin Hilde Dalik (45), scheint ein Auge auf den attraktiven Alpenarzt geworfen zu haben. Ob sich daraus etwas Ernsthaftes entwickelt? "Sagen wir mal so: Es könnte durchaus sein, dass er sich öfter mal verabredet", orakelt Sigl.