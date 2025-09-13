Hans Sigl: Auszeit für die Liebe

Während andere TV-Kollegen noch ihre Likes in den sozialen Medien zählen, zählt Hans nur die gemeinsamen Stunden mit seiner Liebsten. Sie ist das Wichtigste in seinem Leben! Sonst ist der Star ja auch viel unterwegs, vor allem für die Dreharbeiten zum „Bergdoktor“. Aber diese Fluchten aus dem Alltag sind ihm kostbar. Toll! Da bleibt das Handy aus, der Terminkalender zu – und das Herz offen für die Liebe.