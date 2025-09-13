Hans Sigl: Auszeit für die Liebe
Hans Sigl ist seit 17 Jahren verheiratet. Sein Geheimnis? Eine Auszeit für die Liebe…
Hans Sigl blickt nachdenklich zur Seite.
© IMAGO / Andre Lenthe
Als „Bergdoktor“ steht Hans Sigl (56) bei der Damenwelt hoch im Kurs. Doch die meisten wissen ja: Der Schauspieler hat sein Herz privat längst an eine Frau verschenkt. Auch nach 17 Jahren sind der TV-Star und seine Susanne (58) glücklich wie am ersten Tag. Sein Ehegeheimnis? Romantik! Er nimmt sich regelmäßige Auszeiten für die Liebe.
Die Flucht aus dem Alltag ist ihm wichtig
„So, Freunde. Ich bin mal ein bisschen raus hier. Bisschen abschalten…“, verkündet der Österreicher lachend auf Instagram – und taucht ab. Keine Dreharbeiten am Wilden Kaiser, keine Interviews, keine Blitzlichter. Stattdessen gönnt sich Hans Sigl eine Auszeit vom Handy und genießt sie mit seiner Susanne. Denn er weiß genau, was ihm wirklich wichtig ist.
Während andere TV-Kollegen noch ihre Likes in den sozialen Medien zählen, zählt Hans nur die gemeinsamen Stunden mit seiner Liebsten. Sie ist das Wichtigste in seinem Leben! Sonst ist der Star ja auch viel unterwegs, vor allem für die Dreharbeiten zum „Bergdoktor“. Aber diese Fluchten aus dem Alltag sind ihm kostbar. Toll! Da bleibt das Handy aus, der Terminkalender zu – und das Herz offen für die Liebe.
Hans Sigls ist ein Romantiker
Und wie sieht so eine Auszeit aus? Ganz bodenständig – und herrlich romantisch! Jedes Wochenende überrascht Hans seine Susanne mit einem selbst gebundenen Blumenstrauß. „Ja, (...) den mache ich selber. Ich gehe gern in diesen Blumenladen und dann suche ich mir die aus. Und dann wollen sie die immer binden, dann sage ich: ‚Nein, ich mache das selber.‘ “ Ein echter Kavalier der alten Schule – ja, so ist er eben, unser charmanter „Bergdoktor“!
Neue Post