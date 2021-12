Hans Sigl: "Bergdoktor"-Beben Damit hat niemand gerechnet!

Wie jetzt aus einer Pressemitteilung des "Bergdoktors" hervor geht, können sich die Zuschauer schon bald auf ein ganz besonderes Spezial der TV-Sendung freuen! Bevor es mit der neuen Staffel weitergeht, ist am 13. Januar nämlich ein Winterspezial des "Bergdoktors" im "ZDF" zu sehen! Wow! Was für Hammernews! In der 90-Minütigen "Bergdoktor"-Version müssen Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) und sein Bruder Hans (Heiko Ruprecht) einem versängstigen Mädchen aus der Patsche helfen.

Was beim "Bergdoktor" in Filmlänge wohl noch alles passieren wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt. Fakt ist jedenfalls: Hans Sigl wird sicherlich wieder für die nötige Spannung sorgen!