Hans Sigl: "Bergdoktor"-Eklat - Jetzt wird es für Hans ungemütlich

Via "Instagram" wollte Hans Sigl jetzt lediglich auf die neue Folge des "Bergdoktor" aufmerksam machen. Der Schauspieler verkündete zu dem Post: "Ready when u are. Heute Abend isses wieder soweit. A new Episode". Eigentlich eine schöne Idee! Doch wie es scheint, fühlen sich einige seiner Österreich-Fans von Hans vernachlässigt. So muss sich der Schauspieler unter seinem Post einer bitterböse Anfeindung stellen...