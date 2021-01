Hans Sigl: Bittere Tränen um den "Bergdoktor"

Als seine On-Off-Liebe Anne Meierling (Ines Lutz, 37) wieder in sein Leben tritt, will Dr. Gruber Nägel mit Köpfen machen. Doch das Glück scheint ihm aus den Händen zu gleiten. Anne will zwar mit ihm eine Familie gründen. Doch beim Besuch in der Praxis erhält sie von der Frauen-Ärztin eine Horror-Diagnose. Wucherungen an den Eierstöcken! Eine Operation ist unumgänglich. Sie wird nie eigene Kinder bekommen können. Tränen der Verzweiflung. Annes Lebenstraum ist zerstört. Sieht so aus, als bliebe der Bergdoktor ein ewiger Junggeselle.

Privat ist das natürlich ganz anders. Seit Juni 2008 ist Hans Sigl mit seiner Suanne (53) glücklich verheiratet. Mit ihr will er alt werden. Die beiden sind vor einem knappen Jahr sogar Großeltern geworden. In der Serie wird Hans Sigl vielleicht nie heiraten – aber seine Filmtochter Lilli (Ronja Forcher, 24) könnte ihn schon bald zum Opa machen.