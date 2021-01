Hans Sigl: Vier Kinder - So lebt es sich als Patchworkfamilie

Zum 14. Mal schlüpft Hans Sigl im Januar 2021 in der Bergwelt am Wilden Kaiser in die Rolle des Dr. Martin Gruber in „Der Bergdoktor“. Während die Frauen im Leben des charmanten Arztes häufig wechseln, gibt es eine auffallende Konstante in seinem Leben. Seine uneheliche Tochter Lilli, gespielt von Ronja Forcher, ist der wichtigste Mensch im Leben von Martin Gruber. Auch Darsteller Hans Sigl weiß um die Bedeutung seiner Großfamilie. Dabei gehen seine vier Kinder mittlerweile ihren eigenen Weg.