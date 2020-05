Hans Sigl & Frau Susanne: So pikant ist ihr Ehe-Geheimnis

Als „Bergdoktor“ steht Hans Sigl bei der Damenwelt hoch im Kurs, dabei hat der Schauspieler sein Herz privat längst an eine Frau verschenkt. Auch nach elf Jahren sind Hans Sigl und Susanne Kemmler glücklich wie am ersten Tag. Jetzt lüftet der Bergdoktor sein pikantes Ehe-Geheimnis…

Einfühlsam und warmherzig erobert Hans Sigl im österreichischen Ellmau die Herzen der Frauen. Wenn der „Bergdoktor“ den Damen aus der Klemme hilft, sind bei den -Zuschauerinnen Herzschmerz und Schmetterlinge im Bauch vorprogrammiert. Zwölf Jahre nun steht der Schauspieler als Dr. Martin Gruber vor der Kamera. Längst ist die Rolle des einfühlsamen Alpendoktors zu seiner zweiten Haut geworden. Von den erlernten Fähigkeiten des österreichischen Charmeurs profitiert zu Hause vor allem eine Frau.

Hans Siegl: So eroberte der Bergdoktor seine Frau

2008 lässt sich wahrlich als das Glücksjahr von Hans Siegl bezeichnen. Damals sicherte sich der gebürtige Österreicher aus der Steiermark nicht nur die Rolle seines Lebens, sondern ehelichte darüber hinaus auch seine große Liebe Susanne Kemmler. Doch um das Herz seiner zukünftigen Frau zu erobern musste der Schauspieler erst einige Hindernisse aus dem Weg räumen. Als sich die beiden zum ersten Mal begegneten, war die hübsche Blondine nämlich noch in festen Händen. Doch gegen Hans Sigls Charme war auch Susanne chancenlos, ihr damaliger Ehemann Hubert Kemmler war schnell passé. "Am Ende waren die Gefühle aber so stark, dass wir diese große Liebe leben wollten," erinnert sie sich später in einem Interview mit „Bunte“.

Nach zwölf Jahren Ehe sind Hans Sigl und Susanne Sigl noch immer schwer verliebt Foto: Getty Images

Susanne Sigl ist ein Star der "Neuen Deutschen Welle"

Umso schöner, dass die Liebe bis heute gehalten hat! Gemeinsam mit seiner bildschönen Frau, die als Fotografin und Musikerin arbeitet, lebt Hans Sigl heute in Bayern. Dass er viel Zeit am Filmset verbringt, scheint der Partnerschaft der beiden Ehe-Leute wenig anzuhaben. Immerhin feierte Susanne Sigl, ehemals Kemmler, in der Vergangenheit ebenfalls diverse Erfolge als Sängerin und Komponistin im Rahmen der "Neuen Deutschen Welle".

Auch nach zwölf Jahren Ehe spricht Hans Sigl noch immer in den höchsten Tönen von seiner Frau. „Wir sind wie Ying und Yang. Susanne ist das Wasser und ich bin das Feuer. Sie ist die Waage, die den ganzen Laden im Lot hält", erklärt er der „Welt“ fasziniert. Das Geheimnis ihrer anhaltend glücklichen Ehe ist ganz simpel: Rituale, Achtsamkeit und Wachsamkeit! Mit diesen drei Tugenden überrascht Hans Sigl seine Liebste jedes Wochenende: „Samstags schenke ich meiner Frau frische Blumen. Oder ich bringe ihr eine Kleinigkeit vom Dreh mit. Aber mehr verrate ich nicht,“ erklärt er „Bild der Frau“ lachend.

Hans Sigl & Susanne Sigl: So funktioniert das Leben als Patchwork-Familie

Dank der ausgewogenen und gelassenen Art seiner Frau, funktioniert auch das Leben als Patchwork-Familie weitgehend sorgenfrei. Sowohl Hans Sigl als auch seine Partnerin brachten beide eigene Kinder mit in die Ehe. So konnte sich der Schauspieler bereits zu seinen „ “-Zeiten über die Geburt seines Sohnes Nepomuk Jim freuen. Damals verliebte er sich am Filmset der Daily Soap in seine Kollegin Katja Keller und bekam schon nach kürzester Zeit sein erstes Kind mit ihr. Auch seine Ziehtochter Joana ist seither ein fester Bestandteil der Patchwork-Familie.

Zur Freude von Hans Sigl verstehen sich seine Frau Susanne Sigl und seine Zieh-Tochter Joana blendend Foto: Imago

Doch auch seine Ehefrau Susanne ist mit ihren drei Kindern (Jonas, Niklas und Marie Joana) aus erster Ehe kein unbeschriebenes Blatt. Das chaotische Leben als Patchwork-Familie verlangt natürlich jede Menge Kommunikation. Doch auch dafür ist Hans Siegl gewappnet: „Bei uns zu Hause bleibt nichts unausgesprochen und alle Elternteile sind sich, trotz Neuaufstellung, in den wesentlichen Fragen einig.“ Bei den Sigls herrscht wahrlich eine Familien-Idylle wie aus dem Bilderbuch, da kann sich der eine oder andere Promi sicherlich eine Scheibe abschneiden.

