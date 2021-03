Hans Sigl: Die "Bergdoktor"-Fans sind fassungslos

Am 18. März läuft das große "Bergdoktor"-Finale der diesjährigen Staffel über die TV-Bildschirme! Für die Fans einerseits eine spannende Angelegenheit, andererseits auch eine ziemlich traurige Geschichte. So lassen sie vor allem via "Instagram" ihren Gefühlen freien Lauf und drücken ihren Unmut darüber aus, sich von Hans erstmal wieder verabschieden zu müssen.

"Wie, schon die letzte Folge? Ich möchte das nicht", "Ich bin schon jetzt ganz traurig. Wie soll ich es nur wieder ein ganzes Jahr aushalten?" sowie "Wie lange müssen wir warten, bis es weitergeht", sind nur einige der Kommentare, die sich via "Social Media" finden lassen. All zu lange müssen die TV-Zuschauer auf die neue Staffel jedoch nicht warten. So verkündete Hans Sigl erst vor einigen Tagen via "Instagram": "Drehstart Winterspecial 8.3.2021 und Drehstart Staffel 15 circa Juni 2021". Die Fans können sich also schon bald auf eine Fortsetzung freuen...