Der Bergdoktor Finale: Anne oder Franziska - So entscheidet Martin

So lange mussten treue Fans warten, doch es hat sich gelohnt. Im Finale der 14. Staffel von "Der Bergdoktor" fällt endlich die Entscheidung - mit Happy End! Nachdem Anne ihrer Rivalin Franziska ihren Standpunkt deutlich gemacht hat, trifft die schwangere Apothekerin die Entscheidung Ellmau für immer zu verlassen. Und auch Martin zögert...Wird der Bergdoktor den Gruberhof ebenfalls für immer verlassen, um sein Kind in New York aufwachsen zu sehen oder überwiegt die Liebe zu Anne? Alles ist möglich! Erst in der allerletzten Szene des Finales fällt die endgültige Entscheidung: Im Gespräch mit Franziska erklärt Martin, dass er in Ellmau bei Anne bleiben wird. "Und ich hatte gehofft, dass du sagst, dass du dich von Anne trennst", erklärt die sichtlich enttäuschte Franziska. Für Martin Gruber und seine Anne gibt es nach ewigem Bangen und Hoffen endlich ein Happy End - Ohne Kind, dafür hoffentlich mit Hochzeit in der 15. Staffel!

Lässt Dr. Martin Gruber sein Leben in New York wirklich für immer hinter sich?