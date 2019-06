Hans Sigl: Erschütterndes Ehe-Drama!

Als „Bergdoktor“ Martin Gruber hat Hans Sigl nicht immer Glück in der Liebe. Bahnt sich nun etwa auch abseits der -Serie ein Ehe-Drama an? Das klingt fast so, wenn man dem Schauspieler zuhört. „Streit hält den Laden am Laufen“, erklärt Sigl in einem Interview ganz offen über seine Beziehung. Seit 2008 ist der 49-Jährige mit seiner Susanne (51) verheiratet. Sie war zuvor mit dem „Neue Deutsche Welle“-Star Hubert Kah (58) liiert und brachte ihre Kinder Jonas (22), Niklas (17) und Marie Joana (20) mit in die Ehe. Sigl selbst hat Sohn Nepomuk (17) aus der Beziehung mit Schauspielerin Katja Keller (49). Jede Menge Kinder und zwei Frauen also, die offenbar für jede Menge Stress sorgen können. Das hört sich zumindest so an, denn Sigl meint: „Je mehr Menschen unter einem Dach, desto mehr Konfliktpotenzial. Und wenn man den Kindern vorlebt, Konflikte auszutragen und sie zu befrieden, dann ist das eine sehr wertvolle Erfahrung für ihr späteres Leben. Deswegen gehen meine Frau und ich auch nie zum Streiten in den Keller.“

Hans Sigl ist die Familie wichtig

Doch hat der beliebte Schauspieler dabei auch mal an seine Familie gedacht? Dass die Kinder schon einiges erlebt haben, gab Hans Sigl selbst zu. „Es ist ja nicht leicht, Kindern zu erklären, dass man im Leben immer wieder mit Veränderungen umgehen muss. Das Leben ist ein langer Fluss, und manchmal gibt es auch eine Kurve“, sagte er. Setzt er nun mit seiner temperamentvollen Art seine Ehe aufs Spiel?

Hans Sigl: Dreister Betrug! Immer mehr Frauen packen aus

Bisher zog Sigl pünktlich die Notbremse und meditierte in der Einsamkeit. „Ich denke, wenn man beginnt, sich unwohl zu fühlen, ist es der richtige Zeitpunkt, sich hinzusetzen und mal zehn Minuten auf seinen Atem zu hören“, sagte er gerade erst wieder. Doch warum genießt er seine freie Zeit nicht lieber mit Susanne? Immerhin sehen die beiden sich sowieso nicht häufig. Der -Star dreht aktuell wieder am „Wilden Kaiser“ in den Tiroler Bergen, Susanne wohnt am Ammersee. Sie nahm ihn bisher in Schutz. „Nach einer Auseinandersetzung ist die Versöhnung doch umso schöner“, erklärte sie. Aber wie lange geht das noch gut? Nächste Woche feiert der „Bergdoktor“-Star seinen 50. Geburtstag. Hoffentlich nicht im Streit, sondern entspannt mit seiner Familie.