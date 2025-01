Hans Sigl: Familien-Drama hinter den Kulissen

Daraufhin brach er aktiv den Kontakt zu seinen Eltern ab. "Die biologische Herkunft wird manchmal auch überschätzt, finde ich. Man kann sich von jedem Menschen verabschieden", sagt Sigl. Inzwischen sei seine Mutter gestorben, sein Vater aber lebe noch. Bereut hat Hans Sigl die Entscheidung nie. "Abschied ist etwas Großartiges. Man ist dem anderen nicht gram, sondern man sagt: 'Ich wünsche dir alles Gute.'"

Seine Eltern vergessen hat er trotz des Kontaktabbruchs nicht: "Ich trage sie in meinem Herzen und denke sehr oft an sie; an die Zeit, wo wir miteinander waren." Damals als seine Welt noch so heil war wie die des "Bergdoktors"…