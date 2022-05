Hans Sigl: Jetzt kommt es ganz dicke für seine gebeutelte Ehefrau

Die schöne Moderatorin und der sympathische Star aus „Der Bergdoktor“ sind in letzter Zeit quasi unzertrennlich. Erst besuchte sie ihn am Set der ZDF-Arztserie in Österreich und trug ein Dirndl – um ihm besonders zu gefallen? Er revanchierte sich und nahm Platz auf dem Sofa von „Verstehen Sie Spaß?“, das Barbara seit Kurzem präsentiert. Und jetzt machen die zwei auch noch gemeinsame Sache: Zusammen moderiert das Paar die „Starnacht am Wörthersee“ am 26. Juli. Bisher war Alfons Haider (64) Barbaras Bühnen-Partner.