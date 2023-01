Hans Sigl: Lieber einsam! Jetzt spricht er über seine Pläne ohne Frau Susanne

Kein Fernsehen, kein Handy-Empfang, kein Kühlschrank, keine Heizung. Vor der Tür nur das überwältigende Panorama der majestätischen Alpen! Der Gedanke an eine abgelegene Berghütte lässt Hans Sigls blaue Augen leuchten.

Kein Wunder, der begehrte TV-Star kann sich über mangelnden Rummel um seine Person nicht beklagen. Dreharbeiten, soziale Medien, Moderationen, Vorlesungen... Der Mann hat gut zu tun. "Da kommt schon mal der Gedanke an das einsame Haus am Meer oder am Berg, wo ich meine Ruhe haben kann", erzählt der TV-Star in einem Interview.

Allerdings sieht sich Hans Sigl in der Idylle total allein! Ohne seine Susanne. "Ich würde gerne meine Frau mitnehmen. Aber auch wenn man die Frau über alles liebt und es schön ist, wenn sie dabei ist, sollte man sich mal allein zurückziehen – um ganz banal bei sich anzukommen", sagt der Schauspieler.

Ob Susanne die Idee auch so toll findet? Denn vom Alleinsein kann sie, dank seiner vielen Termine und Verpflichtungen, sicher ein Lied singen. Abende allein auf dem Sofa sind für Susanne Alltag. Und nun will er auch noch seine wenige Freizeit ohne sie verbringen! Was ist mit Rücksicht auf Susannes Gefühle? Darauf verschwendet Hans Sigl offenbar keinen Gedanken. "Wenn ich eine Auszeit brauche, dann nehme ich sie mir." Punkt!

Was für ein Ego-Nummer! Eine Ehefrau muss wahrlich nicht für alles Verständnis aufbringen. Puh, wenn da jetzt mal nicht dunkle Wolken am Ehe-Himmel aufziehen...

