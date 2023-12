Hans Sigl: Neuer Wirbel um den "Bergdoktor"

Glücklicherweise hat Hans Sigl im wahren Leben keine so schweren Entscheidungen zu treffen. Im Gegenteil. Mit seiner Ehefrau Susanne (56) ist er bereits seit 2008 verheiratet – genauso lange, wie er schon für den "Bergdoktor" vor der Kamera steht. Sie hält ihm bei allem den Rücken frei, unterstützt ihn bei seinen Plänen. Und davon hat er viele! So wird Hans an Silvester wieder gemeinsam mit Francine Jordi (46) "Die große Silvestershow" im Ersten moderieren. Und auch 2024 hat er einiges vor: "Im Frühjahr kommt ein sehr spannendes Projekt auf mich zu", verrät der Schauspieler. "Dazu kommen verschiedenste Live-Termine bei Literaturfestivals, Klassik-Abenden oder Comedy-Programmen. Natürlich gehen auch die Starnächte weiter. Dann habe ich in meinem Studio noch viele Termine, um meinen Live-Talk voranzutreiben, 'Hintze und Sigl' wird auch ein Revival feiern… langweilig wird mein nächstes Jahr definitiv nicht!"

Ob angesichts dieser Termine überhaupt noch genug Zeit für die Dreharbeiten in Ellmau bleibt? Obwohl Hans am Set nahezu alle Freiheiten hat, seine Texte sogar improvisieren darf, will er nicht mit seiner Rolle in Rente gehen. "Irgendwann wird sicher der Punkt kommen, an dem ich feststelle, dass mein Part auserzählt ist", sagte er bereits vergangenes Jahr. Die Vorstellung von einem möglichen Abschied ist für die Fans kaum zu ertragen. Doch durch seine vielen Projekte scheint es so, als wolle er sich von seiner Rolle als Fernseh-Arzt distanzieren. In der Vergangenheit spielte er sogar in zwei Krimis mit: "Flucht durchs Höllental" und "Der Feind meines Feindes".

Seine jetzige Rollenfigur kann er gut von seinem wahren Ich trennen. "Ich weiß, dass wenn ich am Abend meinen Arztkittel in der Praxis ablege, dann bleibt die Rolle eben dort hängen und am nächsten Tag ziehe ich sie wieder an", erklärt er. Und doch ist er für seine Fans "Der Bergdoktor" – und wird es in ihren Herzen bleiben. Selbst, wenn er eines Tages den Kittel für immer in der Praxis am Wilden Kaiser zurücklässt …

