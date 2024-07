Hans Sigl: SIE will ihn zurück!

Seit 2008 verdreht Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) mit seiner charmanten und einfühlsamen Art den Damen in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" den Kopf. So auch Mariella Ahrens (55)!

In der ersten Staffel spielte sie die Rolle der Julia Denson, eine Ärztin, welche Martin Gruber in New York kennen und lieben lernte. Die beiden verlobten sich sogar und standen kurz vor der Hochzeit. Als der Arzt dann jedoch bei einem Besuch in seiner Heimat Ellmau erfuhr, dass seine Nichte Lilli in Wirklichkeit seine Tochter ist, fing ihr Beziehung zu bröckeln an.

Martin beschloss an den Gruberhof zurückkehren und seiner Tochter eine Vaterfigur zu sein. Hiervon erzählte er seiner Verlobten jedoch nichts. Erst als sie ihn aus Sorge hinterher reiste, erfuhr sie die Wahrheit. Martin versuchte danach Julia davon zu überzeugen, ihr Leben in New York aufzugeben und mit ihm in Österreich zu bleiben. Dies schloss sie jedoch aus. Es kam zur Trennung!