Hans Sigl: Offiziell! Er bestätigt das Aus

Seit Jahren gehört Hans Sigl (54) zu den beliebtesten Darstellern in Deutschland. Vor allem als "Bergdoktor" wird der Schauspieler gefeiert. Aber er steht auch als Moderator auf der Bühne. So stand er beispielsweise zwei Mal für die "ARD-Silvestershow" zusammen mit Francine Jordi (46) auf der Bühne. Die gab bereits im März ihren Ausstieg bekannt. "Ihr Lieben, nach 9 Jahren Freude, Spaß, Erfahrung, Reife, Freundschaften, Herausforderungen, Leidenschaft und 'Prosit Neujahr' habe ich mich dazu entschlossen, das Team der Produktion 'Die große Silvestershow' in ARD, SRF und ORF als Moderatorin zu verlassen", schrieb sie damals bei Facebook.

Nun verkündet auch Hans sein Aus.