Hans Sigl: Stress hinter den Kulissen! Am "Bergdoktor"-Set fliegen die Fetzen!

Dabei kann der beliebte Darsteller ganz schön rigoros sein. So gab er in einem Interview vor Kurzem preis: "Mir sind tatsächlich ein paar Freunde abhanden gekommen!" Grund dafür waren offenbar Uneinigkeiten, was das Impfen in der Corona-Pandemie betrifft. Denn Hans ist ein absoluter Impfbefürworter, seine Bekannten waren es offenbar nicht.

Dafür herrscht am Set des Bergdoktors eine umso schönere Atmosphäre. Der TV-Star hält das Team zusammen, ist immer für alle da. Schon in jungen Jahren "war mir Gemeinschaft irre wichtig, um Dinge zu verändern", erinnert er sich. Auch heute sieht er sich ein bisschen als Klassensprecher am Set. "Die jungen Leute kommen gerne zu mir, wenn sie Fragen haben", sagt Hans stolz.