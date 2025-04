Hans Sigl: Trauriger Verlust! Holen ihn die dunklen Schatten der Vergangenheit ein?

So abgeklärt er sich nach außen auch zeigte – viele, die einen geliebten Menschen verlieren, ohne Frieden geschlossen zu haben, bleiben oft mit quälenden Schuldgefühlen zurück. Gedanken wie "Warum habe ich nicht den ersten Schritt gemacht?" oder "Wäre es doch nur anders gekommen" können zur Dauerbelastung werden. Wer wie Hans Sigl ständig im Licht der Öffentlichkeit steht, kann solche Emotionen nur schwer verdrängen und verbergen. Die Gefahr, sich selbst zu verlieren, ist groß. Auch körperlich kann sich seelischer Schmerz bemerkbar machen – mit Erschöpfung, Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen. Gut, dass Ehefrau Susanne (57) ihm zur Seite steht. Doch am Ende bleibt die Frage: Wie findet man Frieden, wenn eine Versöhnung nicht mehr möglich ist? Und wie lebt man weiter mit dem, was unausgesprochen blieb?