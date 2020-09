Hans Sigl: Trauriges Aus! Der bittere Verdacht um den Bergdoktor bestätigt sich

Sollte wirklich das wahr werden, was alle Fans so sehr fürchten? Seit 2008 verkörpert Hans Sigl nun schon (51) den „Bergdoktor“. Und er hat die Rolle so gut gespielt, dass ihn keiner mehr missen möchte. Doch die Anzeichen mehren sich, dass der Star tatsächlich bald seinen Abschied verkünden könnte. Schmeißt Hans Sigl beim „Bergdoktor“ hin?

Fakt ist, dass der Österreicher schon über seinen Ausstieg nachgedacht hat. 2019 betonte er bereits: „Ich glaube nicht, dass ich meinen 60. Geburtstag mit dieser Rolle verbringen werde.“ Momentan dreht er zwar noch mit Kollegen wie Ronja Forcher (24) & Co. am Wilden Kaiser für die 14. Staffel (Start: 2021). Doch mit den Gedanken ist der Star oft ganz woanders. Er hat nämlich zahlreiche Neben-Projekte!

Hans Sigl ist heiß begehrt

Gerade kam heraus, dass Hans Sigl ab Spätherbst bei der neuen Sat.1-Show „Pretty in Plüsch“ als Juror fungieren wird. Außerdem steht er u.a. im Winter auf der Bühne der „Komödie im Bayerischen Hof“. Und dann sind da ja noch die Live-Talks auf „Instagram“ und sein Meditationsprojekt „Hörfreund“.